Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Болгарии - ФОТО

25 сентября 2018 10:15

25 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Болгарии по вопросам общественного порядка и безопасности, министра обороны Красимира Каракачанова.

Об этом передает Day.Az.

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