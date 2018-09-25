Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Болгарии - ФОТО
25 сентября 2018 10:15 665
25 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Болгарии по вопросам общественного порядка и безопасности, министра обороны Красимира Каракачанова.
Об этом передает Day.Az.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:22
На Пашиняна подали в суд
-
24 Сен. 17:29 7 613
-
24 Сен. 17:49 5 461
-
24 Сен. 14:31 5 046
-
24 Сен. 16:27 3 747
-
24 Сен. 16:29 3 250