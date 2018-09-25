Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Европейского инвестиционного банка - ФОТО
25 сентября 2018 10:24 503
25 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Худаком.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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