ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

25 сентября 2018 10:44

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 26 сентября на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Гедабекского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается в сообщении, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя Огнйен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Михаил Олару.

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