ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск
25 сентября 2018 10:44 95
В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 26 сентября на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Гедабекского района планируется проведение очередного мониторинга.
Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как отмечается в сообщении, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя Огнйен Йович и Саймон Тиллер.
Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Михаил Олару.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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