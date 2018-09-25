Президент Ильхам Алиев: Наряду с развитием сотрудничества в военно-технической сфере с ведущими странами мира, Азербайджан создал сильную оборонную промышленность
25 сентября 2018 11:16 2 161
Наряду с развитием сотрудничества в военно-технической сфере с ведущими странами мира, Азербайджан создал сильную оборонную промышленность, и Азербайджанская международная оборонная выставка имеет важнейшее значение с точки зрения представления достижений оборонной промышленности страны.
Об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам открывшейся в Баку во вторник третьей Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX-2018", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Обращение зачитал на церемонии открытия выставки помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров.
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