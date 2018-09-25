Церетели приветствует активную роль парламентариев Азербайджана в ПА ОБСЕ
В ходе визита в Баку 20 сентября президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели еще раз подтвердил приверженность ПА сотрудничеству с Южным Кавказом и призвал парламентариев Азербайджана к еще более активной роли в поддержке экономического сотрудничества и безопасности в регионе, говорится во вторник в сообщении организации.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Церетели высоко оценил превращение Азербайджана в ключевого международного торгового партнера. Он также отметил большую роль парламентской дипломатии в решении региональных конфликтов.
"Нам сегодня рассказали о значительных экономических достижениях Азербайджана после восстановления независимости. Тем не менее для модернизации требуется не только экономический прогресс. ПА ОБСЕ готова поддержать Азербайджан и все наши страны-члены в выполнении их обязательств по созданию условий для мирного и процветающего будущего", - сказал в ходе визита президент ПА ОБСЕ.
Как отмечается в сообщении, для внесения вклада в деятельность Ассамблеи в регионе ожидается назначение нового специального представителя ПА ОБСЕ по Южнокавказскому региону.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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