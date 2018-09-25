Как Пашинян пытался обмануть диаспору в Нью-Йорке

Никол Пашинян в Нью-Йорке возбудился от успеха ереванских выборов, пишут армянские СМИ.

Теперь иронизируют армянские эксперты, во-первых, нужно приложить все усилия, чтобы он в таком состоянии вдруг не объявился в Гарлеме и не навлек на себя беду. Во-вторых, чтобы вдруг не познал что-то новое об институциональной наркомании, гомосексуализме или сектантстве. Ну, а когда вернется в Ереван, нужно поговорить с ним о другом.

Как бы там ни было, в возбужденном состоянии Никол Пашинян в Нью-Йорке местным армянам сказал: "Я попросил, проголосовав в этих выборах в пользу блока "Мой шаг", проголосовать также в пользу или против внеочередных выборов в Национальное собрание".

Естественно, Никол Пашинян соврал: такую просьбу он не озвучивал. Он, разумеется, в своих выступлениях неоднократно обращался к теме внеочередных выборов, но никогда не связывал голосование в пользу блока "Мой шаг" с внеочередными парламентскими выборами.

Премьер-министр Армении также сказал, обратившись к парламентским выборам: "Было умонастроение, чтобы они (выборы - ред.) были проведены до июня будущего года, но выжидательное состояние, которое есть у потенциальных инвесторов, которым нужны долгосрочные политические констатации, а также благоприятная экономическая среда, вынуждает провести выборы еще раньше, чтобы как можно быстрее начать процесс восстановления экономики".

Фактически, Никол Пашинян своими деревенскими мозгами связывает внеочередные выборы с экономическим ростом. Сами армянские эксперты подчеркивают, что это - наглая ложь.

К примеру, он вернется из США в Ереван, соберет толпу на площади и скажет: родные мои, люблю и целую вас всех, но то, что вы сегодня платите за помидоры 600 драмов, происходит потому, что Национальное собрание не хочет распускаться и провести внеочередные выборы. Толпа же скажет, мол, Никол, пойдем и накажем Национальное собрание.

Тогда Никол скажет: родные мои, давайте сделаем еще одну революцию. Толпа ответит: Никол, ради тебя мы даже мировую войну устроим.

Обмен любезностями между толпой и Николом может продолжаться долго, но по поводу связи между инвестициями и внеочередными выборами армянские эксперты высказывают некоторые соображения.

Пашинян говорит об экономических реформах и инвестициях, но не имеет о них представления и, более того, у него нет хоть одного специалиста, мало-мальски разбирающегося в этом.

Поэтому отдали должность министра экономики дашнаку Арцвику, который, разумеется, также очень далек, будучи дашнаком, от экономики, но в то же время он - гигант мысли по сравнению с другими из пашиняновского окружения.

За время премьерства Пашиняна от правительства не прозвучало хотя бы одно предложение, которое хоть издали бы напоминало экономическую мысль.

С другой стороны, какой нормальный бизнесмен станет инвестором в стране, руководитель которой только и думает, что о переходном правосудии и прямом демократическом правлении античной эпохи.

Может быть, Пашиняну кажется, что он сможет пригласить в Армению психически здорового инвестора, который не знает о переходном правосудии или обаянии прямого демократического правления? Какой-нибудь наивный человек придет в Армению, принесет миллиарды долларов, чтобы завтра на площади Пашинян заорал: "Народ, не преступник ли этот идиот, можем ли мы отобрать у него все с потрохами?"

И, наконец, диаспора оказывает материальную и моральную поддержку Армении, в том числе, восхваляет вероломную оккупацию азербайджанских территорий. Но по опыту последних лет становится ясно, что и ура-патриотов и сорвиголов, готовых воевать, и "филантропов", готовых жертвовать средства среди диаспоры, становится все меньше. Зарубежные армяне, в большинстве своем, предпочитают любить Армению на расстоянии. Дело в том, что влиятельные представители диаспоры, включая и служителей культа, как и армянские общественные организации, заинтересованы в расширении общин, а не в их оскудении.

Сабухи Иманов