Официальный Баку обратился к странам ОЭС - ПОДРОБНОСТИ

Ставя под угрозу региональную безопасность и стабильность и создавая препятствия полномасштабному региональному сотрудничеству, Армения продолжает оккупацию 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на неофициальной встрече Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества в Нью-Йорке, говорится в сообщении МИД, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава МИД отметил, что, продолжая свою захватническую политику, Армения привлечением на оккупированные территории Азербайджана бизнеса, торговли и инвестиций пытается вовлечь в это и другие страны.

"Для нашего сотрудничества очень важно, что все страны информированы об этих намерениях Армении и отказываются от любого привлечения - будь то в социальной, экономической или же культурной сферах - к деятельности на оккупированных азербайджанских землях. Я призываю все страны-члены ОЭС пресекать любые попытки привлечения к торговой, экономической и инвестиционной деятельности на оккупированных азербайджанских территориях и с тамошним режимом. Вывод армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий и возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в родные места, наряду с внесением вклада в мир и безопасность в Южнокавказском регионе, также укрепят широкомасштабное сотрудничество внутри региона", - сказал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.