Акиф Меликов: Почему неизбежно освобождение Карабаха?

Есть известный афоризм о том, что каждый народ заслуживает своих правителей. Среди этнических армян, проживающих в разных странах мира, есть немало талантливых, реализовавшихся, известных лиц. При этом в самой Армении к власти пришли люди, "таланты" которых спорны и имеют весьма специфический характер. Из последнего - мэром Еревана был избран комик. Насколько комичной будет после этого жизнь жителей столицы Армении, покажет время, но уже сейчас можно утверждать, что данный выбор свидетельствует о полнейшем недоверии граждан РА к политикам.

Пока сравнительно высок рейтинг премьер-министра РА Никола Пашиняна. Но в этом и состоит трагедия этой страны. Там власть доверена бывшему скандальному и сидевшему в тюрьме журналисту, оголтелому демагогу и популисту, привыкшему дезавуировать уже и самого себя. Никол Пашинян донельзя влюблен в самого себя, когда он ораторствует с трибуны присущим ему хрипловато-писклявым голосом, то получает наслаждение от того, что кричит, входит в истерию, гримасничает, равно как и от власти, свалившейся на этого классического бунтовщика.

Он уже провалился по всем направлениям. Армения не получила ожидаемых преференций от Запада, она умудрилась испортить отношения с Россией. Все попытки Пашиняна отрицать кризис в армяно-российских отношениях вызывают лишь улыбку. Как и потуги действующего премьер-министра Армении бороться с экономическими проблемами этой страны. Это Сизифов труд. Очевидно же, что главная проблема Армении состоит в том, что она превратилась в государство-изгой в нашем регионе.

Армения не участвует ни в одном успешно реализованном и успешно реализующемся региональном проекте по причине непрекращающейся оккупации с ее стороны 20% территорий Азербайджана. Это аксиома, которую ожидаемо безуспешно пытаются оспорить в государстве-оккупанте. Более того, мы в последнее время слышим все более провокационные заявления со стороны Никола Пашиняна.

Он, по сути, хватается за последнюю соломинку, пытаясь продлить свой политический век за счет эксплуатации облика "ястреба". А Анна Акопян, являясь женой премьер-министра Армении, которая более четверти века держит под оккупацией 20% территорий Азербайджана, игнорируя при этом резолюции ООН, СЕ, ОИК и иных международных организаций, все активнее примеряет на себя роль "миротворца".

Именно в этой ипостаси она выступила на втором Евразийском женском форуме, темой которого была "Роль женщин и их вклад в укреплении мировой безопасности". Она посетовала на то, что "вот уже около 30 лет остается нерешенным карабахский конфликт". Но ведь общеизвестно, что он не решается именно по причине того, что прежнее и нынешнее руководство Армении мечтало не о мире, а о капитуляции Азербайджана, о признании права РА на все оккупированные ею территории нашей страны. Этого, конечно, не было, нет и быть не может. Но армянская сторона мечтает об ином. Понимая, что правда и право на стороне Азербайджана, нынешние руководители РА всячески пытаются выиграть время.

Поразительно, но в век интернета, с его скоростью передачи информации, действующая журналистка Анна Акопян заявила, что якобы не знает, какова будет реакция азербайджанских матерей и Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой на ее "миротворческие "инициативы". Безусловно, это лукавство. Убежден, что жена Никола Пашиняна прекрасно знала о том, что Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева во время встречи с делегацией во главе с первым заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в Баку справедливо заявила - территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, беженцы должны вернуться на Родину, и после этого в регионе установится мир.

Это был очередной, четкий, справедливый месседж Азербайджана. Хотите мира - делайте конкретные шаги к нему, а не имитируйте миролюбие, продолжая свою оккупационную политику. Это бессмысленная затея. В том числе и потому, что я прекрасно знаком с мнением азербайджанского общества, интеллигенции нашей страны, мне известна и позиция родителей шехидов, погибших в боях с армянскими оккупантами. Все они жаждут справедливости, возвращения всех оккупированных РА территорий Азербайджана. И ни у кого нет ни малейшего сомнения в том, что в конечном итоге, причем в самое ближайшее время Азербайджан освободит свои земли. На нашей стороне, правда, международное право, мощь и сила армии, воля народа, зашкаливающий патриотический подъем. В "багаже" армянской стороны - примитивные уловки, попытки оттянуть неизбежное.

А вот чего в реальности хотят те, кто захватил власть в Армении? Если коротко, то их истинная цель - грабить награбленное, обогащаться за счет сведения счетов с прежней властью. Кто был никем, тот хочет стать всем. Причем, на как можно больший временной промежуток. До тех пор, пока армянский народ в очередной раз не прозреет, назвав бандитами тех, кого сейчас считает героями.

Такое уже было не раз в истории Армении. Так будет снова. Таким образом в очередной раз будет доказана истина о том, что каждый народ заслуживает свих правителей. И нет никакой гарантии, что в этом калейдоскопе взлетов и падений очередных армянских временщиков страна эта не растеряет остатки независимости, не потеряет государственность. Все к этому идет. В том числе поэтому нет никаких сомнений в том, что Азербайджан освободит все оккупированные Арменией территории нашей страны. И произойдет это даже раньше, чем в Армении признают, что "король-то голый"...

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана