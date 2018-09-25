В Азербайджане учреждается медаль по случаю 100-летия органов госбезопасности и внешней разведки
25 сентября 2018 12:25 120
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль по случаю 100-летия органов государственной безопасности и внешней разведки (1919-2019).
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с этим предлагается внесение поправок в закон "Об учреждении орденов и медалей".
Юбилейной медалью будут награждаться военнослужащие, достигшие высоких результатов при исполнении служебных обязанностей в органах госбезопасности и внешней разведки, отличившиеся при защите национальных интересов Азербайджана от внутренних и внешних угроз.
Поправка рекомендована к обсуждению на пленарных заседаниях Милли Меджлиса (парламента) 1 и 5 октября.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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