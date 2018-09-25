В Азербайджане учреждается медаль по случаю 100-летия органов госбезопасности и внешней разведки

В Азербайджане учреждается юбилейная медаль по случаю 100-летия органов государственной безопасности и внешней разведки (1919-2019).

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим предлагается внесение поправок в закон "Об учреждении орденов и медалей".

Юбилейной медалью будут награждаться военнослужащие, достигшие высоких результатов при исполнении служебных обязанностей в органах госбезопасности и внешней разведки, отличившиеся при защите национальных интересов Азербайджана от внутренних и внешних угроз.

Поправка рекомендована к обсуждению на пленарных заседаниях Милли Меджлиса (парламента) 1 и 5 октября.