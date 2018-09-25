Взрыв в ереванской больнице, есть погибший

В ереванском медцентре "Сурб Григор Лусаворич" 25 сентября прогремел взрыв, вследствие чего погиб человек. Об этом сообщает Shamshyan.com, передает Day.Az.

Согласно источнику, в больнице взорвался "кислород". На место ЧП прибыли полицейские и представители следственных органов, которые пытаются выяснить причины взрыва и личность погибшего.

В Полиции Новости Армении-NEWS.am сообщили, что в районе 12:05 поступил сигнал о том, что взорвался кислородный баллон, вследствие чего на месте скончался 31-летний сотрудник.