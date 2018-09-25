Взрыв в ереванской больнице, есть погибший
25 сентября 2018 13:15 368
В ереванском медцентре "Сурб Григор Лусаворич" 25 сентября прогремел взрыв, вследствие чего погиб человек. Об этом сообщает Shamshyan.com, передает Day.Az.
Согласно источнику, в больнице взорвался "кислород". На место ЧП прибыли полицейские и представители следственных органов, которые пытаются выяснить причины взрыва и личность погибшего.
В Полиции Новости Армении-NEWS.am сообщили, что в районе 12:05 поступил сигнал о том, что взорвался кислородный баллон, вследствие чего на месте скончался 31-летний сотрудник.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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