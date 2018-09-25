В Азербайджане испытывают снайперскую винтовку "Вашаг" - ФОТО

В Азербайджане проходит испытания снайперская винтовка "Вашаг", отвечающая самым современным стандартам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Снайперская винтовка калибра 8,6 мм и длиной гильзы 70 мм весит 6,5 килограмма.

Несмотря на то, что прицельная дальность винтовки составляет 1200 метров, она способна поражать цель на расстоянии до 1500 метров. Данная снайперская винтовка способна стрелять по 30-сантиметровой цели с расстояния 1500 метров.