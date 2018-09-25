Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в конференции, посвященной 100-летию АДР и стратегическому партнерству между Азербайджаном и Италией - ФОТО
25 сентября 2018 16:33 2 450
В Риме прошла конференция, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и стратегическому партнерству между Азербайджаном и Италией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и председатель Сената Италии Мария Элизабетта Альберти-Казеллати.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила на конференции с речью.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!