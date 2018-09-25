Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Надеюсь, что Италия как действующий председатель ОБСЕ сыграет большую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

25 сентября 2018 16:47

Надеюсь, что Италия как действующий председатель ОБСЕ сыграет большую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала, в частности, выступая во вторник на конференции "100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики и отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией", проведенной во Дворце Джустиниани в Риме.

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