Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Надеюсь, что Италия как действующий председатель ОБСЕ сыграет большую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта
25 сентября 2018 16:47 619
Надеюсь, что Италия как действующий председатель ОБСЕ сыграет большую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала, в частности, выступая во вторник на конференции "100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики и отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией", проведенной во Дворце Джустиниани в Риме.
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