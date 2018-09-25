ООН: Азербайджан достиг больших успехов в осуществлении Целей устойчивого развития

В Азербайджане идет процесс национализации Целей устойчивого развития, и очень хорошо, что некоторое время назад глава государства создал Национальный координационный совет по устойчивому развитию Азербайджана.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник на международной конференции на тему "Роль Милли Меджлиса в осуществлении целей устойчивого развития в Азербайджане" сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи.

По его словам, создание такого Совета может стать большим вкладом в достижение Целей устойчивого развития.

В то же время на парламент, сказал Исакзаи, ложится большая работа.

"В этом направлении уже состоялось несколько мероприятий, и считаю, что они будут иметь продолжительный характер. Потому что в мире все еще существуют серьезные проблемы, связанные с Целями устойчивого развития, есть люди, которые страдают от бедности и голода. Поэтому каждая страна должна понимать свою ответственность в достижении Целей устойчивого развития, и очень хорошо, что в Азербайджане в этом направлении достигнуты большие успехи", - сказал резидент-координатор ООН.