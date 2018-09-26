В Армении признали свой нахчыванский провал

В соседней стране уже который месяц пропагандой ведется настоящая война против правды о случившемся в конце мая на нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы. Напомним, что в результате успешной операции азербайджанские подразделения продвинулись на так называемой нейтральной территории, заняв более выгодные позиции и заставив противника отступить. Благодаря успешной передислокации азербайджанской армией были взяты под контроль 11 тысяч гектаров территории, до этого считавшейся нейтральной. Кроме того, под прицел была взята трасса Ереван-Мегри, основная магистраль, соединяющая страну-оккупанта с оккупированными территориями Азербайджана,

Министерство обороны Армении тогда опровергало озвученные азербайджанской стороной цифры, что не удивительно, учитывая стратегическую важность занятых нахчыванскими подразделениями позиций.

Несмотря на то, что провал на фронте новые власти Армении попытались завуалировать громкими скандалами и шумными коррупционными делами, тема Нахчывана продолжает беспокоить армянскую общественность.

Издание "Иравунк" взяло интервью у небезызвестного "разведчика" Вовы Вартанова, которому в первую очередь были заданы вопросы как раз относительно нахчыванского успеха азербайджанской армии и успокоительных комментариев МО Армении.

По мнению одиозного "разведчик", ситуация тревожная, и на 100 процентов требует беспокойства. "Если мы нормальные люди, в своем уме, или хотя бы считаем себя таковыми, нужно начать напряженно работать, потому что работать есть много над чем. А разве то, что они улучшили свои позиции, намного продвинувшись вперед, не тревожно? Раньше, если наши дозорные видели турка (то бишь азербайджанца - ред.) в бинокль, издалека, то сейчас и из рогатки можно друг в друга стрелять. В то же время, они вышли на то расстояние, с которого просматривают трассу Ереван-Мегри и могут направить на трассу свою артиллерию, не поднимая в воздух беспилотники. В результате этого передвигающиеся по трассе войска, вооружение, боеприпасы могут быть взяты под огонь при корректировке в этот момент с земли мест огневых целей. Если все это не тревожно, то что?" - заявил Вартанов.

Он уверен, что тут вообще дело не в гектарах.

"Противник вышел на те территории, с которых контролирует нашу трассу. И если ты на ерасхаванском участке, засыпав 2-3 метра земли, не допускаешь, чтобы они видели машину, находящуюся на дороге, и обеспечивали соответствующую точность попадания, то здесь возведенная тобою стена должна быть высотой в несколько десятков, а то и сотен метров. То есть что-то невозможное", - признал Вартанов.

Напомним, что Вова Вартанов известен своими призывами к захвату Баку и тому подобному. Его мечта - войти в столицу Азербайджана. "Кто не хочет войти в Баку? Я хочу". Захватить, бомбить, стереть с лица земли. И так далее.

Как видим, жонглирование словами - это одно, а реальная ситуация - совсем другое.

Кстати, в среду, 26 сентября в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зохраба Мнацаканяна.

Зульфугар Ибрагимов