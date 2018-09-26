В Армении признали свой нахчыванский провал

26 сентября 2018 07:06

В соседней стране уже который месяц пропагандой ведется настоящая война против правды о случившемся в конце мая на нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы. Напомним, что в результате успешной операции азербайджанские подразделения продвинулись на так называемой нейтральной территории, заняв более выгодные позиции и заставив противника отступить. Благодаря успешной передислокации азербайджанской армией были взяты под контроль 11 тысяч гектаров территории, до этого считавшейся нейтральной. Кроме того, под прицел была взята трасса Ереван-Мегри, основная магистраль, соединяющая страну-оккупанта с оккупированными территориями Азербайджана,

Министерство обороны Армении тогда опровергало озвученные азербайджанской стороной цифры, что не удивительно, учитывая стратегическую важность занятых нахчыванскими подразделениями позиций.

В Баку попадете только в наручниках. О новой "идее" армянской пропаганды

Несмотря на то, что провал на фронте новые власти Армении попытались завуалировать громкими скандалами и шумными коррупционными делами, тема Нахчывана продолжает беспокоить армянскую общественность.

Издание "Иравунк" взяло интервью у небезызвестного "разведчика" Вовы Вартанова, которому в первую очередь были заданы вопросы как раз относительно нахчыванского успеха азербайджанской армии и успокоительных комментариев МО Армении.

По мнению одиозного "разведчик", ситуация тревожная, и на 100 процентов требует беспокойства. "Если мы нормальные люди, в своем уме, или хотя бы считаем себя таковыми, нужно начать напряженно работать, потому что работать есть много над чем. А разве то, что они улучшили свои позиции, намного продвинувшись вперед, не тревожно? Раньше, если наши дозорные видели турка (то бишь азербайджанца - ред.) в бинокль, издалека, то сейчас и из рогатки можно друг в друга стрелять. В то же время, они вышли на то расстояние, с которого просматривают трассу Ереван-Мегри и могут направить на трассу свою артиллерию, не поднимая в воздух беспилотники. В результате этого передвигающиеся по трассе войска, вооружение, боеприпасы могут быть взяты под огонь при корректировке в этот момент с земли мест огневых целей. Если все это не тревожно, то что?" - заявил Вартанов.

Он уверен, что тут вообще дело не в гектарах.

"Противник вышел на те территории, с которых контролирует нашу трассу. И если ты на ерасхаванском участке, засыпав 2-3 метра земли, не допускаешь, чтобы они видели машину, находящуюся на дороге, и обеспечивали соответствующую точность попадания, то здесь возведенная тобою стена должна быть высотой в несколько десятков, а то и сотен метров. То есть что-то невозможное", - признал Вартанов.

Напомним, что Вова Вартанов известен своими призывами к захвату Баку и тому подобному. Его мечта - войти в столицу Азербайджана. "Кто не хочет войти в Баку? Я хочу". Захватить, бомбить, стереть с лица земли. И так далее.

Как видим, жонглирование словами - это одно, а реальная ситуация - совсем другое.

Кстати, в среду, 26 сентября в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зохраба Мнацаканяна.

Зульфугар Ибрагимов

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az