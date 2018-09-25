Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество и вопросы региональной безопасности

В рамках третьей Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2018, проводимой в Бакинском экспоцентре, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана по промышленности и исследованию Резой Музеффериния. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства, распространенном во вторник.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской и военно-образовательной сферах, организации взаимных визитов экспертных групп, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.