Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Специального олимпийского комитета - ФОТО

25 сентября 2018 17:43

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию в составе всемирно известных спортсменов Барта Коннера, Нади Команечи и Владимира Грибича, возглавляемую председателем Специального олимпийского комитета Тимоти Шривером.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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