Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Специального олимпийского комитета - ФОТО
25 сентября 2018 17:43 288
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию в составе всемирно известных спортсменов Барта Коннера, Нади Команечи и Владимира Грибича, возглавляемую председателем Специального олимпийского комитета Тимоти Шривером.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!