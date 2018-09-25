Минобороны и министерство оборонной промышленности Азербайджана подписали меморандум
25 сентября 2018 19:01 162
Министерство обороны и министерство оборонной промышленности Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании в сфере оснащения новыми средствами связи, говорится в сообщении оборонного ведомства.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Документ в рамках третьей Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX 2018", проводимой в Бакинском экспоцентре, подписали во вторник министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и замминистра оборонной промышленности Яхья МусаевСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!