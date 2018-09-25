Минобороны и министерство оборонной промышленности Азербайджана подписали меморандум

25 сентября 2018 19:01

Министерство обороны и министерство оборонной промышленности Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании в сфере оснащения новыми средствами связи, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Документ в рамках третьей Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX 2018", проводимой в Бакинском экспоцентре, подписали во вторник министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и замминистра оборонной промышленности Яхья Мусаев

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az