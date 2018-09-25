Турция проведет военно-морские учения с участием Азербайджана

25 сентября 2018 19:29

Турция проведет военно-морские учения "Синий кит-2018" с участием девяти-стран членов НАТО, а также Азербайджана, Алжира, Катара, Кувейта, Бахрейна и Саудовской Аравии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Военные учения пройдут 28 сентября - 7 октября.

Согласно информации, военно-морские учения пройдут на востоке Средиземного моря. В учениях примут участие пять подводных лодок ВМС Турции.

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