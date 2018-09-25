Госкомтаможня Азербайджана установит на границе с Ираном новое оборудование

Государственный таможенный комитет Азербайджана планирует закупить ультразвуковые сканеры B-scan.

Об этом во вторник сказал журналистам начальник управления регулирования таможенных операций Главного управления организации таможенного контроля и упрощения торговли Анар Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мамедов также сказал, что это оборудование позволит быстро обнаружить наркотические вещества и предметы, спрятанные во внутренних органах человека.

"Оборудование в основном планируется разместить на таможенных контрольно-пропускных пунктах на границе с Ираном", - добавил начальник управления.

Мамедов отметил, что новые сканеры поступят до конца этого года.