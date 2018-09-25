Госкомтаможня Азербайджана установит на границе с Ираном новое оборудование
25 сентября 2018 21:03 279
Государственный таможенный комитет Азербайджана планирует закупить ультразвуковые сканеры B-scan.
Об этом во вторник сказал журналистам начальник управления регулирования таможенных операций Главного управления организации таможенного контроля и упрощения торговли Анар Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Мамедов также сказал, что это оборудование позволит быстро обнаружить наркотические вещества и предметы, спрятанные во внутренних органах человека.
"Оборудование в основном планируется разместить на таможенных контрольно-пропускных пунктах на границе с Ираном", - добавил начальник управления.
Мамедов отметил, что новые сканеры поступят до конца этого года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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