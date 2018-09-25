Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии "Азербайджанской комнаты" в штаб-квартире FAO в Риме - ФОТО
25 сентября 2018 22:55 1 922
25 сентября в Риме состоялось открытие "Азербайджанской комнаты" в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли FAO Лейла Алиева.
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