Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии "Азербайджанской комнаты" в штаб-квартире FAO в Риме - ФОТО

25 сентября в Риме состоялось открытие "Азербайджанской комнаты" в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли FAO Лейла Алиева.

Новость обновляется