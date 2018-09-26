Председателем Сената Италии дан официальный обед в честь Первого вице-президента Мехрибан Алиевой - ФОТО

26 сентября 2018 03:14

25 сентября во дворце Джустиниани в Риме председателем Сената Итальянской Республики Марией Элизабеттой Альберти Казеллати дан официальный обед в честь Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AЗЕРТАДЖ, сначала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева побывала в залах дворца "Конституция", "Красный" и "Зеркальный". Отметим, что этот дворец - одно из самых древних исторических зданий итальянской столицы. Здесь была подписана первая конституция Италии.

Затем председателем Сената Итальянской Республики Марией Элизабеттой Альберти Казеллати был дан официальный обед в честь Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

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