Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в официальном приеме в Риме в честь 100-летия АДР - ФОТО

26 сентября 2018 03:33

25 сентября в Риме был дан официальный прием в честь 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в приеме приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила на мероприятии с речью.

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