Никол Пашинян продолжает мстить оппонентам
Стало известно, что бывшего командира внутренних войск Полиции, генерал-лейтенанта Левона Ераносяна вызвали в Специальную следственную службу и присвоили статус подозреваемого.
Вчера же во второй половине дня распространилась информация о том, что Ераносяну предъявлено обвинение по 2-й и 3-й части 309-й статьи Уголовного кодекса РА. Его обвиняют в превышении должностных полномочий 16 и 22 апреля 2018 года.
Трудно сказать, есть ли в действиях Ераносяна тех дней какое-либо злоупотребление или нет.
Но, как пишут армянские СМИ, однозначно можно сказать, что политика Никола Пашиняна есть абсолютное осквернение правоохранительной системы Армении.
Допустим, Ераносян использовал какие-то специальные средства для разгона несанкционированных шествий и митингов. Но что делал в те дни Никол Пашинян?
Насколько был законным насильственный захват здания Общественного радио, и как должна быль вести себя полиция? И что сделает сегодня нынешний глава полиции Армении Осипян, если кому-то вздумается захватить Общественное радио Армении?
Если Ераносяну предъявляют обвинение за апрельские события, то непредъявление обвинения Пашиняну по меньшей мере есть надругательство над здравомыслием и осквернением законности.
Ненормальна ситуация, когда совершивший тяжкое деяние (захватчик Общественного радио) уголовно преследует того, кто удерживал его от этого правонарушения. Если бы у Никола Пашиняна было хоть немного мудрости, он закрыл бы апрельскую страницу и никогда не возвращался бы к ней, ибо правонарушителем номер один этого периода времени был именно он.
А аргументы о том, что якобы в стране происходила революция и все действия революционеров были законными и не подлежат наказанию, а сотрудники правоохранительных органов должны быть наказаны, поскольку мешали революционерам совершить революцию, есть по меньшей мере наглый популизм и надругательство над здравомыслием и правом, если таковые есть в Армении.
Сабухи ИмановСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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