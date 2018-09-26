Пашинян прибрал к рукам Всеармянский фонд

Новые власти Армении продолжают под различными благовидными предлогами прибирать к рукам бизнесы и деньги олигархов и диаспоры.

Как сообщает Новости-Армения, Совет попечителей Всеармянского фонда "Айастан" утвердил кандидатуру Айкака Аршамяна на должности директора Фонда сроком на три года.

Отметим, что Аршамян со 2 июля 2018 года занимал должность советника премьер-министра Армении.

Примечательно, что заявки на вакантное место директора Фонда подавали 42 человека из семи стран (Армения, Россия, США, Великобритания, Франция, Швейцария, Ливан), но избирательная комиссия остановилась на кандидатуре соратника Никола Пашиняна.

По официальной версии, прежний директор Всеармянского фонда "Айастан" Ара Варданян был подвергнут приводу 2-го июля на основании оперативных данных СНБ по подозрению в присвоении средств и злоупотреблении полномочиями служащего общественной организации. Варданян признался, что, владея кредитной картой фонда, на которой было 25 млн. драмов (около 51,8 тыс. долларов), он использовал эти средства в личных целях, в том числе, делая ставки в казино.

Однако, по сведениям полученным СМИ, история с Варданяном выглядит в реальности несколько иначе. Оказывается, ловля, как пишет sham.am, с последующим освобождением директора Всеармянского фонда "Айастан" была организована для пополнения фонда жены премьера Анны Акопян "Мой шаг". В дальнейшем выяснилось, что этот человек не транжирил казенные деньги, а вернул обратно израсходованное на нужды самого фонда. Операция была провернута Пашиняном для того, чтобы крупные доноры перестали доверять фонду "Айастан" и отныне платили фонду "Мой шаг" г-жи Анны. После этого г-же Анне удалось заполучить много денег путем организации для каких-то больных детей сбора денежных средств. Она пригласила жен олигархов. Согласно оперативным данным, 10 млн. драмов "заплатили" супруга и дочь Гагика Царукяна, 1 млн. - супруга Арутюна Памбукяна Карине, другие дамы также внесли свою лепту и не пожалели сил для удовлетворения аппетита супруги народного премьер-министра, констатирует sham.am.

Так что, поставив во главе "Айастана" своего человека, Никол Пашинян теперь может не заморачиваться на уголовных делах и арестах, а считать фонд своей копилкой. Вот только насколько это понравится донорам из диаспоры - большой вопрос.

Зульфугар Ибрагимов