"Полезные идиоты" из США распространяют армянскую коррупцию в Калифорнии

Калифорнийские чиновники, незаконно посетившие оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, играют роль "полезных идиотов".

Об этом пишет американский политический обозреватель, автор книги "Убийство в горах: Военное преступление в Ходжалы и нагорно-карабахский конфликт" Рауль Лоуэри Контрерас в своей статье, опубликованной в американском издании The Daily Caller, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С учётом того, что американские чиновники не платили за поездку сами, они, по словам Контрераса, фактически помогают распространять армянскую коррупцию в столице штата Калифорния.

"Основной характерной чертой современной Армении является постоянная утечка населения, так как армяне уезжают в Россию или Лос-Анджелес, чтобы сбежать от охватившей страну нищеты... Другая особенность - политическая коррупция, о чём свидетельствуют набравшие обороты уголовные преследования, инициированные новым правительством Армении. К сожалению, армянская коррупция распространилась из Еревана в Лос-Анджелес и, кажется, в столицу Калифорнии - Сакраменто", - пишет автор.

По словам Контрераса, хуже всего то, что сенатор штата Энтони Портантино проявляет неуважение и фактически подрывает официальную внешнюю политику США по Южному Кавказу.

"США признают Азербайджанскую Республику и Республику Армения. США не признают оккупированный Нагорно-Карабахский регион как независимое государство, поскольку он оккупирован армянскими вооружёнными силами", - подчеркнул Контрерас.

Он напомнил, что ни одна страна в мире, включая Армению, официально не признает оккупационный режим в Нагорном Карабахе.

"Портантино не просто посетил Армению. Он покинул Армению и незаконно перешел на международно признанную суверенную территорию Азербайджана без выданной со стороны последнего визы. Как и США, Канада, Австралия, Япония и другие страны, Азербайджан требует, чтобы любой посещающий территорию страны имел официальную визу", - пишет автор.

Контрерас отметил, что Портантино делал это уже дважды, и в результате ему, как и прочим подобным американским политикам, запрещено посещать Азербайджан.

"Знает ли Портантино, приглашённый Армянским национальным комитетом Америки - политической "рукой" и лоббистской организацией Армении в США - о коррупции в Армении, которая платила за его увеселительную поездку? Или о поддерживаемой Арменией политике террора в отношении Азербайджана?" - пишет автор.

Он подчеркнул, что предыдущие визиты Портантино в Армению и на оккупированные территории Азербайджана были организованы коррумпированным режимом бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, который не только руководил армянскими войсками во время оккупации азербайджанских земель в начале 90-х годов, но и виновен в совершении резни в азербайджанском городе Ходжалы в феврале 1992 года.

Автор завершает статью, задаваясь вопросом, должны ли избранные американцами должностные лица в законодательном органе Калифорнии в Сакраменто поддерживать страну, которая выступает за массовый терроризм, военную оккупацию и агрессию?

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