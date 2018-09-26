Нью-йорский вояж Воваевича: как Пашинян дух Манделы вызывал

"На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни"... Так, Ильф и Петров описывали очередную аферу "великого комбинатора Бендера, решившего улучшить свое финансовое положение за счет васюкинских любителей шахмат.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, будучи авантюристом и убежденным погромщиком, с самого первого дня своего прихода во власть объявил об охоте за богатствами представителей прежней власти. В этом ему порой помогает и супруга. Анна Акопян, играя роль "доброго полицейского" в противовес "злому полицейскому", которого изображает Воваевич, недавно совершенно открыто потребовала у жен армянских богатеев сдавать золото и бриллианты.

Все эти действия, при всех прочих различиях, весьма напоминают действия булгаковского Швондера и его подельников. Да, носители криминальных кличек, являвшиеся собой прекрасную галерею физиономий, не обезображенных интеллектом, а именно таковой была прежняя армянская политическая элита, конечно же, не ровня профессору Преображенскому. Но этот очевидный факт вовсе не отменяет поистине швондероовский азарт пашиняновской власти.

И мало кто бы обращал внимания на всю эту экспроприацию экспроприаторов, если бы Николаша не жаждал славы и признания за пределами государства, в котором он правит. Пашиняна часто заносит ровно также, как Остапа Бендера заносило в беседах с членами "Союза меча и орала" и с уже указанными выше высюкинцами. Очередной пример такого заноса мы увидели в ходе посещения Воваевичем Нью-Йорка.

Там он принял участие в саммите на тему "Всемирный призыв к действиям в связи с проблемой наркотиков". Сообщается, что участники мероприятия сначала сфотографировались с президентом США Дональдом Трампом, после чего состоялись рабочие обсуждения. Собственно, фото с Трампом уже является успехом для бунтаря Пашиняна. Он, помнится, ради этого и мельтешил перед президентом США, когда ирония судьбы сводила их в одном и том же месте. Итак, фото добыто и есть теперь, чем похвастаться в Ереване. Про Никола теперь там вполне могут говорить также, как герой Фрунзика Мкртычяна рассказывал в фильме "Мимино" про стюардесс, которые "Иштояна видят".

Правда, этого Воваевичу оказалось мало и он решил замахнуться сразу на покойного Нельсона Манделлу. Дело в том, что Никол принял участие в Саммите мира памяти Нельсона Манделы. Дали ему право выступить, и тут понеслось. Пашинян решил поведать миру, что для него лидером, который вдохновил его, Воваевича, на пути к приведению народа к демократии и социальной справедливости, является именно Мандела.

Вот, оказывается, в ком таилась погибель Сержа Саргсяна? Вот, выясняется, с чьим именем на устах осуществляли переворот в Армении. Правда, никто не помнит ни портретов этого борца с апартеидом, ни плакатов с его изречениями в ходе "революции" в РА. Но все это, оказывается, компенсируется силой трепа Пашиняна. Он спокойно может утверждать, что образ Манделы стоял перед ним, а все остальное не важно.

Ровно также, пренебрегая условностями, Пашинян поставил себя на одну доску с борцом против апартеида. Мол, и Нельсон, и я - политзаключенные. Правда, тут Воваевич не стал уточнять, что сидел он мало и за клевету, а вовсе не будучи идейным борцом за права чернокожего населения ЮАР. Наконец, Воваевич рассказал и о сеансе спиритизма, что имел место на улицах "революционного" Еревана. Там, представьте себе, вбирали в себя дух идеалов Манделы. Явился ли он в итоге Пашиняну и его соратникам или нет - Никол не рассказал.

Он предпочел заявить, что приехал в Нью-Йорк "из региона, где, к сожалению, кровавые конфликты". Каков шельмец?! О кровавых конфликтах говорит премьер-министр страны, более 25 лет держащей под оккупацией 20% территорий Азербайджана. Это лепечет тот самый популист, что своими заявлениями подталкивает Азербайджан и Армению к новой войне.

Не думаю, что сам Нельсон Мандела, будь он жив, допустил бы соприкосновения с собой такого провокатора, как Пашинян. Он, как и Филидор в случае с игрой Бендера в Васюках, был бы сильно изумлен, что его именем решил прикрыться столь очевидный проходимец. Но в том все и дело, что Никола Пашиняна никогда не останавливали такие "мелочи". Он стремился, стремится и будет далее стремиться к тому, чтобы урвать кусочек минутной славы любым путем. И тут уже немного тревожно становится за Ленина, что лежит в мавзолее, не подозревая о возможных планах армянского премьера.

Акпер Гасанов