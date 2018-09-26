От Баку до Астрахани - каспийские приоритеты азербайджано-российского сотрудничества

Историческая значимость политико-правовой конвенции Каспийского моря, принятой в августе текущего года на саммите в Актау, взаимодействие государств каспийской пятерки в медиасфере, формирование объективного представления у общественности каспийских стран о процессах, происходящих в каспийском регионе и за его пределами, и многие другие смежные темы были в центре внимания недавно (19-20 сентября) прошедшего в Астрахани четвертого Каспийского медиафорума.

О масштабах мероприятия можно судить по тому факту, что в его работе принимали участие более 250 представителей СМИ из России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана, впервые в форуме участвовали журналисты из Узбекистана. Только азербайджанская делегация, в составе которой были представители как государственных структур, так и средств массовой информации и экспертного сообщества, включала 40 человек и являлась одной из самых представительных и многочисленных на форуме.

В рамках Каспийского медиафорума прошли пленарные заседания, экспертные сессии, мастер-классы, были подведены итоги международного конкурса на лучшую журналистскую работу "Каспий без границ". Кроме того, до начала форума в течение трех дней для молодых журналистов проходили семинары, в том числе с участием преподавателей Высшей школы экономики.

Следует отметить, что идея форума родилась еще в 2014 году на саммите стран Каспийского моря, а первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана Каспийская редакция, Каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляются обмены информацией. Организатором мероприятия выступает правительство Астраханской области при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Астраханская область имеет давние тесные связи с Азербайджаном. Еще в свою бытность первым секретарем ЦК КП Азербайджана Общенациональный лидер Гейдар Алиев проявлял большой интерес к развитию сотрудничества Азербайджана с этой областью России. Он многое сделал, в частности для увековечения памяти выдающегося азербайджанского общественного деятеля и писателя Наримана Нариманова именно в Астрахани для того, чтобы жители этого каспийского края лучше знали о Баку и Азербайджане, с которыми их связывали и связывают прочные исторические, а теперь уже и хозяйственные связи.

Старожилы еще помнят как в морозный день декабря 1977 года по инициативе ЦК КП Азербайджана во главе с Г.А.Алиевым, поддержанной обкомом области, здесь был возведен монумент Нариману Нариманову. Позже, 19 октября 1984 года, когда поселок Нижневолжский был преобразован в город и получил название "Нариманов", в этом также была заслуга Гейдара Алиева. Спустя годы эти традиции были поддержаны Фондом Гейдара Алиева, который реализовал ряд социальных проектов в области, что еще больше способствовало укреплению связей между каспийской столицей России, как еще называют Астрахань, и Азербайджаном.

Улица Бакинская, Наримановский район, аэропорт имени Н. Нариманова, парк имени Гейдара Алиева, мост Азербайджано-российской дружбы - в Астрахани очень многое напоминает о Баку и Азербайджане. Наверное, не случайно интерес астраханцев к нашей стране столь велик.

В то же время, несмотря на исторические связи и географическую близость, ведь нас с Астраханью объединяет еще и Каспийское море, логистика, связывающая Баку и Астрахань, все еще не отвечает реалиям сегодняшнего дня и тем задачам, которые выходят на первый план азербайджано-российского взаимодействия. Неслучайно неизменной приоритетной темой встреч лидеров Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина на протяжении последних лет является тема развития транспортного коридора Север-Юг, важные составные части которого проходят именно через Астрахань и Баку. Коммуникации, вместе с тем, необходимы всему региону, поскольку именно развитая сеть железных и автомобильных дорог, развитое морское и воздушное сообщение делают каспийский регион единым организмом, некой целостностью, которая, собственно, и может называться регионом.

Несомненно, принятие политико-правовой конвенции Каспийского моря закладывает юридическо-правовую основу для формирования именно Каспийского региона, политико-географической формации, лежащей на стыке и включающей в себя составные части Южного Кавказа, Среднего Востока, Нижнего Поволжья и Центральной Азии.

Сегодня Каспийский регион, если включать в него административно-территориальные единицы пяти прилегающих стран, берега которых омываются Каспийским морем, охватывает вместе с площадью самого Каспийского моря, около 1 млн. кв. км с населением около 22 млн. жителей прибрежных регионов. Однако, суммарный товарооборот всех пяти прикаспийских стран, по оценкам едва превышает 20 млрд. долларов.

При наличии серьезного потенциала, эта цифра является явно недостаточной. Сегодня перед всеми странами региона ставится задача повышения товарооборота, создания эффективных связей между хозяйствующими субъектами, повышения уровня межрегионального сотрудничества. Очевидным примером тому выступают и связи между Астраханью и Азербайджаном.

Находясь в Астрахани, мне довелось встретиться и побеседовать с руководством министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области. Астраханские чиновники проявили особый интерес в вопросе перспектив взаимодействия между портом Оля в Астрахани и портом Алят в Баку. Сегодня два этих объекта выступают флагманами развития транспортных систем своих стран на Каспии, и от развития взаимодействия между ними во многом зависит перспектива расширения и углубления хозяйственных связей между Азербайджаном и Россией в Каспийском море.

Ильгар Велизаде, политолог