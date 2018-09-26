Команду Пашиняна обвинили в осквернении Армении

Психолог Мигрдат Мадатян в беседе с корреспондентом газеты "Иравунк" выразил мнение, что сегодня в Армении все сферы оскверняются, передает Day.Az со ссылкой на aysor.am.

"О школе даже не хочу говорить, поскольку если министр образования и культуры Араик Арутюнян - сторонник легализации марихуаны, то я не хочу здесь отправлять в школу своего ребенка, поскольку не смогу потом объяснить своему ребенку, почему курить марихуану - плохо. Что касается здравоохранения, то здесь такая же картина. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян - человек, который говорит о производстве детских гробов, однако сегодня руководит нашим здравоохранением", - сказал Мигрдат Мадатян.