У Мхитаряна отобрали дипломатический паспорт

26 сентября 2018 16:01

Армения аннулировала более 250-ти дипломатических паспортов. Об этом заявил в среду на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя публикации в прессе о лишении дипломатического паспорта армянского полузащитника лондонского "Арсенала" Генриха Мхитаряна, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Сегодня газета "Грапарак" (Площадь) опубликовала сведения, согласно которым, капитан соборной Армении по футболу и полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян лишен дипломатического паспорта. Сообщалось, что дипломатический паспорт футболиста был аннулирован накануне.

"Не могу обнародовать конкретных имен, так как эта информация защищена законом РА о персональных данных, но к данному моменту возвращено 100 дипломатических паспортов, аннулировано - 254", - сказал Тигран Балаян.

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