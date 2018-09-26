Владимир Путин 27 сентября посетит Азербайджан

Президент России Владимир Путин посетит саммит СНГ в Душанбе, и Баку, где встретится с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Несколько рабочих совещаний и подготовка к предстоящему саммиту СНГ - совету глав государств СНГ, который состоится в Душанбе завтра вечером. Завтра вечером президент уже будет в Душанбе на неформальном обеде, и послезавтра состоятся все мероприятия в рамках СГГ СНГ. А до этого завтра рано-рано утром президент вылетит в Баку, где состоится форум регионов России-Азербайджана. Главы государств Путин и Алиев пообщаются с главами регионов, выступят перед ними, но перед этим также президент посетит некоторые соревнования в рамках ЧМ, который по дзюдо, который сейчас проходит в Баку", - сказал Песков.

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