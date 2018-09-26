Президент Ильхам Алиев выделил средства на новые инфраструктурные проекты в Гяндже

26 сентября 2018 18:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по реализации новых инфраструктурных проектов в городе Гянджа.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Гянджа, в том числе капитальному ремонту автомобильных дорог и освещению улиц города, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти города Гянджа будет выделено 10 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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