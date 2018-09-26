Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Гызылагаджского национального парка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о создании Гызылагаджского национального парка.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, из земель, принадлежащих государственному природному заказнику Малый Гызылагадж, будет выделено 10390,89 гектара, а из земель государственного резервного фонда, расположенных на административной территории Нефтчалинского района, будет выделено 309,11 гектара, и на базе Гызылагаджского государственного природного заповедника (88 360 гектаров) на площади в 99 060 гектаров будет создан Гызылагаджский национальный парк Азербайджана.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.