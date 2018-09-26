Ягуб Эюбов: Отношения между Азербайджаном и Украиной вышли на уровень стратегического партнерства

Отношения между Азербайджаном и Украиной вышли на уровень стратегического партнерства.

Об этом в среду на мероприятии, приуроченном к 27-летию независимости Украины, сказал первый вице-премьер Ягуб Эюбов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам первого вице-премьера, отношения между двумя странами основываются на дружбе и взаимоуважении. Экономические связи, продолжил Эюбов, развиваются высокими темпами. Первый вице-премьер особо подчеркнул роль азербайджано-украинской межправительственной комиссии в углублении экономических связей между странами.

Также Эюбов отметил, что обе страны продолжают успешное сотрудничество в различных международных организациях.