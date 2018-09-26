Посол: Азербайджан и Украина успешно сотрудничают по многим направлениям

Азербайджан и Украина успешно сотрудничают по многим направлениям.

Об этом в среду сказал посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко на мероприятии, посвященном 27-летию независимости Украины, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Посол отметил, что в Азербайджане работает много компаний с украинским капиталом. В то же время он отметил, что в ближайшее время в Азербайджане начнется строительство фармацевтического завода компании "Индар".

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Украиной в первой половине 2018 года составил 343,87 миллиона долларов, в том числе 146,57 миллиона долларов - экспорт азербайджанской продукции.