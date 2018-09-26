Хикмет Гаджиев: Пашинян спутал улицы Еревана с трибуной Генеральной Ассамблеи ООН

Премьер-министр Армении спутал улицы Еревана с трибуной Генеральной Ассамблеи ООН. Он вновь тщетно пытался ввести в заблуждение международную общественность. Попытки представить свой приход к власти путем государственного переворота, установление охлократической диктатуры, как демократию, выглядят смешно. Всем хорошо известно, к каким последствиям привели в 30-40 годы прошлого века в Европе политики, занимающиеся популизмом, политической демагогией и манипулированием массами.

Об этом заявил в интервью АЗЕРТАДЖ заместитель заведующего отделом внешнеполитических вопросов Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

Хикмет Гаджиев отметил, что премьер-министр Армении в соответствии с темой общих обсуждений 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН не озвучил никаких фактов и цифр, связанных с развитием страны, реализацией целей устойчивого развития на национальном уровне, проживанием с соседними государствами в мирных условиях. Потому что их нет.

Армения, которая грубо нарушив статью 2 (4) Устава ООН, использовав силу против Азербайджана и оккупировав Нагорно-Карабахский регион и прилегающие семь районов нашей страны, в связи с урегулированием армяно-азербайджанского конфликта выдвинула необоснованные обвинения против Азербайджана. Армения на своей территории и на оккупированных землях учинила кровавую этническую чистку против более миллиона коренного азербайджанского населения.

Хикмет Гаджиев отметил, что премьер-министр Армении, продолжая политику своих предшественников, своими провокационными, военно-авантюрного характера шагами, противоречивыми и абсурдными мыслями служит тому, чтобы переговорный процесс был парализован.

Вся международная общественность очень хорошо знает, что самым главным препятствием в урегулировании конфликта является продолжение военной оккупации Армении против Азербайджана и присутствие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана. Более того, премьер-министр Армении в условиях полного неуважения к международному праву и Уставу ООН призывает к аннексии оккупированных территорий.

Находясь в штаб-квартире ООН, премьер-министр Армении намеренно умалчивает о резолюциях Совета Безопасности ООН, составляющих политико-правовую основу урегулирования конфликта.

Для достижения подвижек в урегулировании конфликта в соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, не препятствовать возвращению вынужденных переселенцев в свои родные края и соблюдать международные обязательства. Только в этом случае возможны урегулирование конфликта, обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе.