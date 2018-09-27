В Нью-Йорке прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении - ФОТО
27 сентября 2018 06:44 220
В Нью-Йорке в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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