В Нью-Йорке прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении - ФОТО

В Нью-Йорке в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.