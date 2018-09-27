Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Азербайджан - ФОТО
27 сентября 2018 11:54 929
27 сентября Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Российской Федерации Владимира Путина в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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