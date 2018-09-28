"Ни дня без пиара" - кредо нового премьера Армении Никола Пашиняна. Делая шаг и принимая решения, армянский "революционер" не думает о последствиях, он думает только о собственном пиаре. Зашкаливающий популизм, проповедуемый новыми властями Армении, проявляет себя во всем и особенно ярко видится в соцсетях, которые так любит Никол джан.

Как говорится, из последнего - в своем Facebook Пашинян опубликовал фото, сделанное в самолете по возвращении из Нью-Йорка. Никол сидит в общем ряду с другими пассажирами и с глубокомысленным видом изучает какие-то бумажки. Сие позерское фото преследует цель продемонстрировать общественности, что премьер-министр летит в эконом-классе, в одном салоне с простым людом. Вот какой демократичный, какой экономный премьер Армении, как бережет государственный бюджет.

Как замечают СМИ, до сегодняшнего дня премьер Пашинян в зарубежные поездки отправлялся на борту N1.

Что же такое случилось?

Думается, дело в том, что премьер Армении уже начал предвыборную агитацию. Победа партии Никола Пашиняна на выборах мэра Еревана вызвала некоторую эйфорию у армянского премьера, придав ему уверенности, которую в последнее время он начал терять.

После воскресного "триумфа" на выборах мэра Еревана, Пашинян осмелел и снова бросился на оппозицию с новыми силами. Последняя совсем обнаглела, тыча премьера носом в его ошибки и отвечая (и довольно доказательно) на каждую его глупость. Теперь, после того, как клоун Айк Марутян стал главой столицы, получив более 80 процентов голосов, Пашинян снова почувствовал себя на коне и заговорил о досрочных парламентских выборах, отвертеться от которых РПА вряд ли удастся, так как премьер снова натравит на "бывших" толпу и соцсети.

"Политические события указывают на то, что в скором времени необходимо провести внеочередные выборы в парламент", - заявил он на встрече с представителями армянской общины США в Нью-Йорке, где находился для участия в сессии ГА ООН.

За несколько дней до этого в вопросе досрочных выборов определенности не было. Намечались они то ли на май, то ли на осень будущего года. Неопределенность была вызвана резким падением рейтинга "революционного" премьера и углублением проблем страны. Но Пашиняну снова удалось нащупать кнопку в мозгу зомбированной общественности и серией митингов, в ходе которых популизм бил фонтаном, заставить таки своих поклонников прийти на выборы стройными рядами и проголосовать за комика Марутяна. В то же время, угрозы, призывы класть на асфальт и размазывать по стенам политических противников и их сторонников реально напугали электорат противоположного лагеря. По мнению аналитиков, Пашинян постарался делать все, чтобы выборы в столице обернулись его личным триумфом. Не исключено, что он специально выдвинул комедианта, чтобы всем доказать: люди выберут любого, кого поддержит лично он, пусть даже это будет клоун.

Так что митинговый популизм снова помог Николу Пашиняну. Но останавливаться на достигнутом нельзя, чтобы снова не начать терять рейтинг. А что может послужить этой цели лучше, чем показать народу, что он, премьер, для них свой в доску? Он решает вопросы государственной важности не с министрами, а на митингах, он летает эконом-классом и "живет" в Facebook.

Не будет удивительным, если завтра в соцсетях Никол Пашинян предстанет направляющимся в общую баню с тазиком и веником наперевес, или еще в каком-нибудь экзотическом виде.

Но пиар пиаром, а проблемы страны углубляются и усложняются. И вряд ли дешевый популизм поможет Пашиняну их решить.

Зульфугар Ибрагимов