Армянские СМИ: В пашиняновской Армении законы больше не нужны

Что можно сказать о премьер-министре, который перечисляет имена бывших президентов, премьер-министров и других должностных лиц, публично заявляя, что эти люди виновны в преступлениях против государства и народа?

Об этом премьере можно сказать только то, что он подменяет собой правосудие и лично выносит ничем не подкрепленные приговоры конкретным людям. Стоит ли удивляться, что при наличии подобной риторики судебная система и правоохранительные органы превратились в исполнителей политических заказов, которые исходят лично от премьера!

Как передает Day.Az, об этом пишет издание "Голос Армении".

Пашинян назначил виновных в событиях 1 марта 2008 г., назвал имена "коррупционеров", которые "десятилетиями грабили страну и народ", и приказал вернуть награбленные миллионы. Эта риторика не только разрушает судебную власть и правоохранительную систему, но и проводит опасный водораздел между "своими" и "чужими", "революцией" и "контрреволюцией", "черными" и "белыми".

Премьер-министр не желает понять, что не имеет права на угрозы. Он не имеет права обвинять людей и приписывать им преступления, потому что он не наделен такими полномочиями. Никто не вправе назвать человека преступником без приговора суда. Премьер-министр позволяет себе подобные выпады ежедневно и вполне может быть привлечен к ответственности за посягательство на честь и достоинство. Пашинян постоянно называет фамилии "виновных", но пока ни одна инстанция именем закона эти обвинения не доказала, зато уже доказано публично, что как минимум 2 инстанции оказывают давление на суды и шьют уголовные дела политическим оппонентам премьера.

Обыски в редакции известного сайта и офисе общественной организации (искали аппаратуру, которую использовали для прослушивания телефонной беседы Хачатряна - Ванецяна) только на основании слухов о том, что имена их руководителей связаны с Робертом Кочаряном, - нонсенс. С каждым днем растет количество озвученных обвинений, под которыми нет доказательств, как в случае с оружием, найденным на участке Генрика Абрамяна. Согласно экспертизе, из этого оружия не стреляли 1 марта 2008 г. по демонстрантам. Обилие подобных нонсенсов только усугубляет недоверие общества к правоохранительной системе.

В сложной ситуации на помощь премьеру поспешил один из главарей вооруженной группы, захватившей 17 июля 2016 г. полк ППС, Варужан Аветисян. В интервью газете "Жаманак" этот господин объявил, что народу не нужны "ложные законы", которые не позволяют "изолировать главарей этой банды". Аветисян имел в виду двух президентов и всю дореволюционную власть.

"Если соответствующие органы по каким-то причинам не могут изолировать главарей этой банды от общества, значит народ должен сказать свое слово, перейти к прямому народовластию и довести революцию до конца. Другой дороги нет. Народ не может оставаться в рамках ложных законов и губить свою судьбу только потому, что на куске бумажки под названием "Закон" что-то написано. Закон - это народ, право исходит от народа", - заявил Аветисян, который считает, что "переходный этап революции должен работать по такой логике".

Когда главарь вооруженной группы, захватившей военизированный объект, убившей 3 полицейских и удерживавшей заложников, выходит на свободу и занимается созданием собственной партии, то он вполне может позволить себе говорить о законе как о куске бумажки, на котором что-то написано. Наверное, после революции закон в самом деле стал бумажкой, в противном случае Аветисян и его подельники не оказались бы на свободе в связи с изменением меры пресечения.