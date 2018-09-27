Завершился рабочий визит Президента России Владимира Путина в Азербайджан

27 сентября 2018 17:04

27 сентября завершился рабочий визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Российской Федерации Владимира Путина в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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