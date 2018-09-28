Российский эксперт раскритиковал армянского "киндер-сюрприза"
28 сентября 2018 11:15 697
Главный редактор журнала "Национальная оборона" процитировал американского президента Дональда Трампа, комментируя политическую обстановку в Армении. Своей точкой зрения о ситуации в республике эксперт поделился в официальном микроблоге в твиттер, передает Day.Az со ссылкой на sm-news.ru.
По его мнению, представитель демократов, придя к власти, сводит старые счеты. Именно американский лидер часто говорит об "охоте на ведьм", комментируя попытку демократов найти связь Трампа с русскими.
"Когда демократ, придя к власти, сводит старые счеты с политическими оппонентами путем возбуждения против них уголовных дел - это не демократия, а охота на ведьм. Именно это сегодня происходит в Армении", - размышляет Коротченко в своем микроблоге.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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