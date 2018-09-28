Серж Саргсян гововится к реваншу

В армянской прессе появилась информация о том, что саргсяновская РПА возобновляет традиционные заседания Верховного органа по четвергам, и заседание, проведенное 27 сентября, вел лидер партии экс-президент Серж Саргсян.

По данным прессы, перерыв был обусловлен летними каникулами. В РПА заявили, что "повестку определят на месте".

На первый взгляд странно, что повестку заседания Верховного органа некогда правящей партии определяют на месте, но "в переводе" это означает, что повестку огласит Серж Саргсян. И это традиция. Серж Саргсян скажет, что нужно делать.

И вот, депутат от РПА, экс-спикер армянского парламента Галуст Саакян после заседания исполнительного органа партии заявил, что конкретный вопрос проведения внеочередных выборов в РПА не обсуждался.



"В какой-то степени этот вопрос обсуждался, но решений, которые я могу вам озвучить, не было принято", - сказал Саакян.



Также он заявил, что позиция РПА будут объявлена тогда, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян вернется из своих заграничных поездок. При этом он добавил, что на заседании, в основном, обсуждались общие вопросы внутриполитической повестки.



Обратился депутат и к вопросу о роспуске парламента и возвращении экс-президента Сержа Саргсяна в активную политику.

"Самороспуск - одно из наиболее опасных явлений для государства. Саргсян - он и сейчас в активной политике, что-то поменялось? Когда будут досрочные выборы, мы примем в них участие со своими представителями...", - сказал Саакян.



При этом депутат заявил, что говорить о проведении выборов можно будет по прошествии одного года, как предполагалось во время утверждения программы правительства.



Вместе с этим он отметил, что сейчас еще не настал момент говорить о сотрудничестве с экс-президентом Робертом Кочаряном.



"Если он поднимет вопросы, которые будут близки нашим программам, тогда возможны какие-либо взаимоотношения. РПА может сотрудничать со всеми политическими силами, если это исходит из интересов государства", - сказал представитель РПА.



Галуст Саакян при этом подчеркнул: РПА никогда не распадется.

Что примечательно активизация саргсяновского РПА проходит на фоне неспособности Пашиняна сформировать новую систему и его безуспешной кадровой политики.

Как отмечают армянские СМИ, после кадровой политики, самым слабым местом правительства Армении является концептуальный подход, который создает впечатление о хаотичных шагах правительства. Сформировалось мнение, что правительство находится ситуационные решения, которые часто оказываются неэффективными.



Отсутствие концептуальных подходов видно в публичных выступлениях Пашиняна.

Никола Пашиняна "ловят" на противоречиях в его выступлениях. Это касается и решения карабахской проблемы, что отмечают и серьезные международные эксперты.

А в интервью, посвященных 100 дням премьерства Никола Пашиняна, даже на большом митинге стала брендовой тема активизации экономической деятельности в июне-июле, которая даже считалась беспрецедентной теми, кто безоговорочно защищает все заявления нынешнего правительства.



Никол Пашинян на митинге 17 августа на основании этого заявил, что в Армении началась экономическая революция. Однако энтузиазм правительства и премьер-министра в этом вопросе длился очень короткое время.



Несколько дней назад, когда премьер-министр встретился с представителями армяно-американских организаций в Нью-Йорке, он вынужденно признал, что никакой экономической активности по сути не было, потому что рост был обусловлен не усилиями правительства или экономическими факторами, а только чемпионатом мира по футболу, во время которого армяне делали много ставок. Теперь представьте, какое впечатление оставит контраст между этими заявлениями на самом высоком уровне у потенциальных инвесторов.



Или на той же встрече в Нью-Йорке, Никол Пашинян буквально заявляет, что выборы в Совет старейшин Еревана показали, что разговоры о контрреволюции лживы. Опять же, неясно, кому направлено замечание премьер-министра, потому что во время предвыборной кампании в Ереване предупреждал об опасности контрреволюции только он, разделив участников процесса на "белых" и "черных".

Как бы то не было, а Пашинян не в состоянии создать систему эффективного управления страной, чем воспользуется саргсяновское РПА, которое жаждет реванша.

Интересное еще впереди...

Сабухи Иманов