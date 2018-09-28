Названы дата и место проведения следующего саммита СНГ

Следующий саммит СНГ пройдёт 11 октября 2019 года в Ашхабаде. Об этом заявил глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По предложению туркменской стороны принято решение провести следующее заседание Совета глав государств (СНГ) 11 октября 2019 года в городе Ашхабаде", - сказал он, выступая на расширенном заседании Совета глав государств-участников СНГ.

Лебедев добавил, что "было принято решение о председательстве Туркменистана в СНГ в 2019 году". По его словам, сопредседателями станут Таджикистан и Узбекистан.

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