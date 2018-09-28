Сепаратисты Карабаха требуют от Пашиняна невозможного

В оккупированном Арменией Карабахе бьют тревогу - Азербайджан, дескать, не отвел подразделения, участвовавшие в недавних учениях, на места постоянной дислокации. Представитель сепаратистского режима Давид Бабаян рвет на себе волосы и нервно щиплет бороду, утверждая, что "азербайджанская сторона продолжает скапливать силы у линии соприкосновения".

При этом Бабаян, как дрессированный попугай, снова повторяет набившие оскомину формулы про "армия обороны уверенно держит инициативу" и утверждает, что "подобные действия не вызовут панику".

А как еще назвать нижеследующие заявления главы оккупационного режима Бако Саакяна, как не паникой?

Напуганные ситуацией в регионе, усилением азербайджанской армии, решительными заявлениями из Баку и отсутствием реакции на них со стороны посредников, а также непонятной политикой Пашиняна сепаратисты взялись требовать от Еревана выполнения супружеских обязанностей. А именно - подписания некоего документа о так называемом "военно-политическом союзе" между Арменией и самопровозглашенной "НКР".

Как цитируют Саакяна армянские СМИ, "несколько лет назад в этом направлении были выполнены определенные работы, и такой документ был разработан с коллегами из Армении". Но, как надо понимать, прежнее руководство, хоть и составило бумажку, подписать ее не решилось. Перепуганные сепаратисты подняли тему и на встречах с новыми властями "метрополии". Им что-то наобещали, и вопрос снова заглох.

И вот теперь, когда оккупанты всерьез почуяли запах пороха, у них затряслись поджилки. Но самое смешное, что Саакян и прочие всерьез рассчитывают, что какой-то договор может связать Азербайджану руки и помешает неизбежному освобождению им своих земель.

Как бы ни назывался заключенный в будущем между Ереваном и Ханкенди документ, это будет не более чем клочок бумаги, даже менее заслуживающей серьезного внимания, чем та, что продается рулонами для определенных целей.

Этот договор, или как там еще его назовут, не может иметь какой-либо правовой силы. Это, во-первых. А во-вторых, непонятен смысл, который армянские оккупанты вкладывают в понятие "военно-политический союз". Хорошо известно всем, что на оккупированных территориях служат и умирают граждане Армении, что поступающее в Ереван из России вооружение большей частью переправляется на захваченные земли, в арсенал дислоцированных здесь подразделений ВС Армении. Что еще большего ожидает от Еревана сепаратистский режим? Лигитимизации всех этих нарушений международного законодательства или, может, открытого объявления Арменией Азербайджану войны?

Все, что может сделать Бако и прочие в сложившейся и быстро меняющейся не в пользу оккупантов ситуации, - это расслабиться и приготовиться к бегству. Бежать придется очень быстро.

Напомним, что 17-22 сентября в Азербайджане прошли широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием различных видов и родов войск, а также объединений и соединений азербайджанской армии. К учениям были привлечены свыше 20 тысяч военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения.

Думается, одних этих цифр было вполне достаточно, чтобы лишить покоя оккупантов.

Зульфугар Ибрагимов