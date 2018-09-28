Глава МИД Азербайджана награжден орденом "Командорского креста" - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто. Об этом говорится в пятницу в сообщении МИД, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе экономические и торговые отношения, провели обмен мнениями по региональным энергетическим и транспортным проектам.

В ходе встречи Эльмар Мамедъяров за свой вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Венгрией был награжден Орденом Заслуг "Командорский крест". Награду своему азербайджанскому коллеге представил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Глава внешнеполитического ведомства Венгрии поблагодарил Мамедъярова за вклад в развитие двусторонних отношений и выразил уверенность, что эти связи, в особенности в сфере экономики и энергетики, будут развиваться по нарастающей. Министр выразил благодарность главе МИД Венгрии и расценил это как стимулирующий фактор для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.

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