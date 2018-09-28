Пашинян мстит Саргсяну через его родственников-аферистов

Зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Ватикане Микаел Минасян будет отозван с занимаемой должности.

"Вопрос освобождения от должности Микаела Минасяна обсуждался. Он не продолжит свою деятельность в должности посла по решению премьер-министра", - в интервью изданию "Hetq" сказал заместитель министра иностранных дел Армении Рубен Рубинян.

На уточняющий вопрос о причинах увольнения Минасяна, Рубинян ответил, что его назначение при президенте Серже Саргсяне носило политический характер.

Микаел Минасян - супруг Ануш Саргсян - дочери экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

Ранее сват экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Ара Минасян был уволен с поста директора ереванского медицинского центра "Сурб Григор Лусаворич". Это вызвало возмущение коллектива клиники, который пытался встать на защиту Минасяна. Но митинги не помогли.

По мнению аналитиков, принимаемые премьер-министром решения являются личной местью бывшим президентам, и в этой "войне" страдают, в первую очередь, члены их семей.

Как написал на днях в своем Твиттере главный редактор журнала "Национальная оборона" Коротченко, "это не демократия, а охота на ведьм. Именно это сегодня происходит в Армении".

Однако все это не может прикрыть того факта, что Микаэл Минасян недалеко ушел от свекра по коррумпированности и склонности к мошенничеству. Как писали пару лет назад армянские СМИ, Минасян, по кличке Мишик, играет определенную роль в отмывании денег, награбленных правящей в то время семьей. В 2012 он был назначен послом Армении в Ватикане с целью обеспечить размещение денег семьи в европейских банках. Примечательно, что помогал ему в реализации этой "ответственной задачи" посол Армении в Великобритании Армен Саргсян, тот самый, что сегодня является президентом страны. Сообщалось также, что Мишик контролирует примерно 80% индустрии СМИ в Армении, кроме того, с его именем связывают сеть кофеен, табачное производство и др.

Самое интересное, что после назначения послом в 2013 году ничего в "бизнесе" Минасяна не изменилось.

Султан Керим