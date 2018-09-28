Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников республиканской прокуратуры орденами и медалями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении группы сотрудников республиканской прокуратуры орденами "За службу Отечеству" первой, второй и третьей степени и медалями "Терегги" и "За отличие на государственной службе" в связи со 100-летним юбилеем создания прокуратуры Азербайджана и за отличие при выполнении служебных обязанностей, высокий профессионализм в обеспечении законности, проведении следствия по тяжким и особо тяжким преступлениям, борьбе с коррупцией, защите государственного обвинения в суде.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.