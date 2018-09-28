МИД Азербайджана о незаконном визите в Нагорный Карабах члена Европарламента

МИД Азербайджана распространил заявление в связи с незаконным визитом в оккупированный Нагорный Карабах 27 сентября члена Европарламента Элени Теохарус.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Член Европейского парламента от Республики Кипр Элени Теохарус внесена в список лиц, которым запрещен въезд на территорию нашей страны, и в отношении нее Генеральной прокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Это лицо, действующее под влиянием Армении и армянского лобби, демонстрирует позицию оправдания захватнической политики правящих кругов Армении и поощрения их захватнической политики", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.