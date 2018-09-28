Российские СМИ широко осветили визит Президента Владимира Путина в Азербайджан - ФОТО

Российские СМИ широко осветили визит Президента Владимира Путина в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, программа "Вести" российского телеканала "Россия 24" подготовила широкий репортаж о рабочем визите Президента России. В репортаже отмечается, что хотя визит В.Путина в Баку был кратким, темы обсуждались крайне важные. На Азербайджано-российском межрегиональном форуме президенты обсудили ряд важных вопросов, в том числе огромные перспективы для сотрудничества после принятия Конвенции о правовом статусе Каспия. Кроме того, главы государств посмотрели проходящее в Баку соревнование чемпионата мира по дзюдо.

В репортаже программы "Вести" подчеркивается, что только в 2018 году это уже четвертая встреча президентов Азербайджана и России. Вместе лидеры побывали на Азербайджано-российском межрегиональном форуме. Отмечается, что у деловых кругов Азербайджана и России связи давние и крепкие. В настоящее время работает более 700 совместных предприятий, а российские инвестиции в Азербайджан превышают 1,5 миллиарда долларов.

В репортаже также приведены цитаты Президента Азербайджана Ильхама Алиева на форуме: "В туристической сфере также мы видим очень значительный рост посещений Азербайджана со стороны граждан России. За неполные 9 месяцев около 700 тысяч россиян посетили Азербайджан. Уверен, что эта цифра также в будущем будет расти".

Первый канал России также отвел широкое место визиту Владимиру Путина в Баку. В репортаже отмечается, что в рамках краткого визита Президент России Владимир Путин посмотрел проходящие в Баку соревнования чемпионата мира по дзюдо, встретился с членами российской команды.

Отмечается, что президенты обеих стран выступили на Азербайджано-российском межрегиональном форуме, рассказали о стремительном осуществлении за последние годы совместных проектов, успешном сотрудничестве в области добычи и транспортировки нефти, автомобилестроения, фармацевтики и др.

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